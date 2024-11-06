Налоговый вычет будет можно получить на Госуслугах

Минцифры будет внедрять услуги по получению налоговых вычетов на портале Госуслуги. Ожидается, что эта возможность будет доступна уже в 2025 году.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали, что сейчас на портале завершают разработку услуг по получению социальных вычетов на образование, здоровье и спорт, а также при покупке недвижимости. Об этом пишут «РИА Новости».

Сейчас по НДФЛ можно получить стандартные, социальные, имущественные и профессиональные вычеты. Первые предоставляют на самого налогоплательщика и на детей. Социальный вычет дают за расходы на образование, медицинские услуги, а также при формировании пенсионных накоплений. Имущественный вычет идет с доходов от продажи недвижимости или по расходам на покупку или строительство жилья. Профессиональный вычет получают с доходов при ведении определенных видов деятельности. Например, авторы, юристы, адвокаты и нотариусы.