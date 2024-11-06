Цветоводов хотят освободить от НДС

Чтобы поддержать отечественных производителей цветов, в Совете Федерации предложили расширить эксперимент с нулевым НДС.

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын предложил отказаться от НДС для цветоводов. Это будет стимулировать развитие собственного производства цветов в России.

«Помочь развитию собственного производства, по мнению производителей, могло бы снижение или отмена НДС. Сегодня это 20 процентов. Мы на площадке Совета Федерации обсуждали этот вопрос в 2019 году — тогда это решение не было принято», — сказал Синицын.

Власти уже проводят эксперименты по нулевому НДС в разных сферах экономики. Например, в общепите и гостиничном бизнесе. Также в начале октября 2024 году «Опора России» предложила распространить нулевой НДС на клининг и охранные услуги.

Недавно мы писали, что НДС для гостиниц хотят обнулить до 2030 года.