Министр экономического развития: НДС для гостиниц нужно обнулить до 2030 года

Министр экономического развития Максим Решетников во время совещания Владимира Путина с кабмином предложил продлить действие нулевого НДС для отелей до 2030 года.

«Единственное, что мы бы попросили, у нас обнуление НДС для гостиниц действует до 2027 года. С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились. Поэтому мы бы здесь просили продлить обнуление до 2030 года», — сказал Решетников.

С 1 июля 2022 года гостиницы и некоторые туристические объекты имеют право применять нулевую ставку НДС. Она распространяется на операции, совершенные с 1 июля 2023 по 30 июня 2027 года.