У России и Беларуси будет единый статус товаров и общие правила конкуренции и защиты прав потребителей

На днях состоялось заседание Совета Министров Союзного государства с участием премьер-министров стран Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Среди прочего, был рассмотрен вопрос о придании статуса «товар Союзного государства» продукции белорусских и российских промышленных предприятий.

Экспертам обеих сторон предстоит выработать критерии, по которым такая продукция может быть отнесена к товару Союзного государства, определить сферы, где он будет применяться, разработать порядок его признания и присвоения, решить ряд вопросов организационного и протокольного характера.

«Это нужно для того, чтобы окончательно решить вопрос о предоставлении национального режима для всех товаров, произведенных на территории Союзного государства», — пояснил Роман Головченко.

Также одобрен проект декрета Высшего Госсовета о единых правилах конкуренции и защите прав потребителей. Этот документ аккумулирует лучшие подходы белорусского и российского законодательства в сфере защиты прав потребителей. Его утверждение планируется в начале декабря на заседании Высшего Госсовета.

«Это поможет синхронизировать наши национальные законодательные требования к качеству товаров и услуг и, что очень важно, усилит правовые гарантии наших граждан, защитит их от действий, скажем так, недобросовестных предпринимателей», — заявил Мишустин.

Ранее мы сообщали, что решен вопрос с отменой роуминга между Россией и Белоруссией.