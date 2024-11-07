Участников СВО освободят от уплаты исполнительского сбора по долгам

Согласно разработанному депутатами и сенаторами документу, взыскания будут отменены на период участия в боевых действиях.

Как отметил соавтор поправок, член комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, изменения предлагается внести в ст. 112 ФЗ «Об исполнительном производстве», чтобы восполнить законодательный пробел, который был выявлен в результате обработки и рассмотрения обращений и жалоб от членов семей и самих участников СВО.

«Сегодня на законодательном уровне установлены моратории на взыскание и на судебное рассмотрение дела о взыскании тех или иных долгов с участников СВО. Однако мораторий не распространялся на взыскание исполнительского сбора. Исполнительский сбор от суммы долга составляет 7% и взыскивается в течение пяти дней, если не исполнено основное обязательство. Но мы прекрасно понимаем, что исполнительский сбор — это, по сути дела, прямое продолжение того долга, который подтвержден или не подтвержден в судебном порядке и предъявлен к принудительному взысканию. И мы хотим устранить этот пробел», — пояснил Вяткин.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

В нем особо оговорено, что вынесенные постановления о взыскании исполнительского сбора и неисполненные до дня вступления в силу этого закона, отменяются судебным приставом-исполнителем.