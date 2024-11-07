Wildberries открыл собственную сеть АЗС

Водители будут быстрее доставлять заказы клиентам Wildberries. Им не придется тратить время на поиск заправки: они уже расположены на территории логистических центров маркетплейса.

Объединенная компания Wildberries и Russ запустила свою сеть автозаправочных станций. Пользоваться услугами таких АЗС смогут водители, которые сотрудничают с маркетплейсом.

Компания планирует расширить сеть заправок и сделать их доступными для всех автомобилистов. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Собственные станции находятся на территории логистических центров Wildberries, что позволяет водителям сэкономить время на заправку и снизить срок доставки товаров. Также компания предложит выгодные цены на топливо — чтобы партнеры могли тратить меньше средств на логистику.

Водители смогут оплачивать топливо бесконтактным способом, через мобильное приложение, а также с помощью топливной карты компании, которая действует еще и на АЗС «Газпромнефть».