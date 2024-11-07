⚡️ Итоги дня: Яндекс Браузер будет сообщать о кешбэке на сайтах, пошлины на импортное вино могут вырасти до 50%, а мошенники активизировались в период распродаж

Мошенники стали активно действовать в сезон распродаж. Они создают сайты, имитирующие популярные бренды, призывают ввести пользовательские данные, чтобы получить имена учетных записей, пароли, номера кредитных карт или другие личные данные.
В МВД предупредили о возрождении мошеннической схемы «Мамонт» на маркетплейсах. В приложениях прячут шпионские программы, которые перехватывают реквизиты банковской карты и входящие СМС, чтобы украсть деньги со счетов пользователей.
Пошлины на импортное вино могут вырасти до 50%. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поддерживает повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран до 30% и даже до 50%, но делать это будут постепенно.
Круизный лайнер «Спектр морей» сломался в японском порту Йокогама. На борту застряли сотни россиян. Пассажирам предоставили бесплатный алкоголь и обещали вернуть деньги за круиз.
На гостендерах стали чаще покупать автомобили Lada. За год объем закупок в денежном выражении вырос в 3,2 раза. На это повлиял крупный тендер от «Ростелекома».
Microsoft улучшит «Блокнот» с помощью искусственного интеллекта. Пользователи смогут выделить часть текста или текст целиком, выбрать в контекстном меню пункт «Переписать», после чего в диалоговом окне появятся пункты с возможностью укоротить, сделать длиннее или изменить тональность текста.
Пользователи Яндекс Браузера будут получать кешбэк за покупки на сайтах. Если на сайте можно получить кешбэк, справа от адресной строки «Браузера» появляется кнопка с соответствующим названием.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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