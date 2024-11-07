⚡️ Итоги дня: Яндекс Браузер будет сообщать о кешбэке на сайтах, пошлины на импортное вино могут вырасти до 50%, а мошенники активизировались в период распродаж

Мошенники стали активно действовать в сезон распродаж. Они создают сайты, имитирующие популярные бренды, призывают ввести пользовательские данные, чтобы получить имена учетных записей, пароли, номера кредитных карт или другие личные данные.

В МВД предупредили о возрождении мошеннической схемы «Мамонт» на маркетплейсах. В приложениях прячут шпионские программы, которые перехватывают реквизиты банковской карты и входящие СМС, чтобы украсть деньги со счетов пользователей.

Пошлины на импортное вино могут вырасти до 50%. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поддерживает повышение пошлин на импорт вина из недружественных стран до 30% и даже до 50%, но делать это будут постепенно.

Круизный лайнер «Спектр морей» сломался в японском порту Йокогама. На борту застряли сотни россиян. Пассажирам предоставили бесплатный алкоголь и обещали вернуть деньги за круиз.

На гостендерах стали чаще покупать автомобили Lada. За год объем закупок в денежном выражении вырос в 3,2 раза. На это повлиял крупный тендер от «Ростелекома».

Microsoft улучшит «Блокнот» с помощью искусственного интеллекта. Пользователи смогут выделить часть текста или текст целиком, выбрать в контекстном меню пункт «Переписать», после чего в диалоговом окне появятся пункты с возможностью укоротить, сделать длиннее или изменить тональность текста.