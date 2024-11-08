При переходе с ПСН на ОСНО нельзя принять к вычету НДС со старых покупок

Если у ИП на ПСН остались старые запасы товаров, то при переходе на ОСНО вычет по НДС с этих остатков применить нельзя.

Разъяснение дает Минфин в письме от 20.08.2024 № 03-07-11/78234.

В НК не описаны особенности учета НДС при переходе на ПСН.

В этой связи при переходе ИП на ОСНО с ПСН суммы НДС, предъявленные по товарам (работам, услугам), приобретенным в период применения ПСН, но не использованным тогда, к вычету не принимаются.

Аналогичная ситуация была при переходе с ЕНВД на ОСНО.

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