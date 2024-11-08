С 1 декабря РЖД повысит тарифы на пассажирские и грузовые перевозки

Компания при индексации тарифов будет учитывать не потребительскую, а промышленную инфляцию.

1 декабря 2024 года ОАО РЖД повысит на 13,8% ставки грузовых перевозок, а пассажирских — на 11,6%. Также подорожает перевозка контейнеров, строительных грузов и порожних вагонов. При формировании цен компания начнет учитывать промышленную инфляцию.

В стоимость грузоперевозок по железной дороге добавят 1,5% на корректировку налогового законодательства, 7% на капитальный ремонт и 1% на транспортную безопасность.

С 1 января на 5% вырастут цены на перевозку контейнеров и минерально-строительных грузов. Тарифы на порожний пробег увеличат на 10%, но это коснется только полувагонов, платформ и крытых вагонов. Перевозить нефтепродукты будут по прежней цене. Об этом пишет «Коммерсант».

На 11,6% вырастут цены на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах. Индексация не затронет купе, СВ и вагоны класса люкс. Полученные средства компания направит на покупку новых локомотивов и вагонов.

Кроме того, ОАО РЖД будет включать в индексацию тарифов не потребительскую инфляцию, а промышленную. Компания начнет использовать композитный индекс, который отражает цены на топливо, электроэнергию и другие промышленные параметры. Это несет два основных риска: никто извне монополии не сможет узнать, чьи цены станут учитывать в композитном индексе, а также будут стимулы к росту расходов.

Президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин считает, что параметры индексации находятся «на грани терпимости грузовладельцев».