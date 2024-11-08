На УСН вычет за покупку ККТ положен при соблюдении минимум трех условий

Предпринимателям и организациям новых регионов ФНС разъяснила, как уменьшить налог по УСН на расходы по приобретению ККТ.

Плательщики УСН (а также ПСН) новых регионов могут получить налоговый вычет на покупку одного экземпляра ККТ.

В сумму вычета входят затраты:

на приобретение фискального накопителя;

программного обеспечения;

выполнение сопутствующих работ;

оказание услуг при настройке кассового аппарата.

Вычет можно применить за налоговый период 2024 или 2025 года — по выбору. При этом общая сумма расходов, на которую уменьшится налог (авансовый платеж) по УСН, не может превышать 28 000 рублей.

Правом на компенсацию затрат по приобретению ККТ можно воспользоваться при одновременном соблюдении трех условий:

место нахождения (жительства) упрощенца-пользователя ККТ — территория новых регионов;

кассовая техника включена в реестр ККТ и зарегистрирована до 31 декабря 2025 года ;

ККТ применяется на территории новых субъектов РФ.

Плательщики УСН с объектом «доходы» уменьшают непосредственно сумму налога (авансового платежа) на расходы, связанные с покупкой ККТ. При объекте «доходы минус расходы» затраты относят в расходы при определении базы налогообложения.

УФНС обратило внимание, что вычет не положен, если расходы на покупку ККТ были учтены при исчислении налогов в рамках иных режимов налогообложения. То есть не УСН или патентной системы.

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