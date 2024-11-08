Инвесторам разблокировали активы на 27 млрд рублей

Чтобы вернуть инвесторам контроль над заблокированными паями, Центробанк сменил тип фондов на закрытый.

Центробанк перевел в закрытые амортизационные фонды активы, которые попали под блокировку из-за санкций. Российские инвесторы вернули контроль над паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), их общая сумма составляет 27,4 млрд рублей.

Еще 4,3 млрд рублей пайщики получили от обмена активами через Инвестиционную палату. Об этом пишет РБК.

«В настоящее время действует 21 фонд, который освобожден от заблокированных активов по итогам первой волны. Их пайщиками являются 178,5 тыс. человек, активы фондов оцениваются в 27,4 млрд рублей, которыми инвесторы теперь распоряжаются без ограничений», — сказали в ЦБ.

Также там добавили, что будет «вторая волна» разблокировки. Из 34 паевых инвестиционных фондов 25 сменят тип на ЗПИФ. Заблокированных активы остальных девяти ПИФов выделят в дополнительный фонд.

Летом 2023 года Центробанк оценивал общий объем заблокированных ПИФов в 154,2 млрд рублей. По данным на 31 августа 2024 года число пайщиков 34 ПИФ составляет 1,6 млн человек. Итоговую стоимость их активов регулятор подсчитает после того, как будут сформированы фонды «второй волны».

Недавно мы писали, что в рамках обмена акциями нерезиденты купили заблокированные активы россиян на сумму 8,1 млрд рублей.