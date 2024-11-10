Ужесточили предоставление и использование земель для производства импортозамещающей продукции

Подписано постановление Правительства РФ, которое уточняет подходы к предоставлению земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для производства импортозамещающей продукции.

Документ разработан Росреестром по итогам анализа правоприменительной практики регионов.

Соответствующие изменения внесены в постановление кабмина 2020 года, которое было принято в качестве антикризисного пакета мер по поддержке экономики и ежегодно продлевалось.

Как отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий, в настоящее время встречаются случаи, когда предприниматели — арендаторы таких участков могут передать их в пользование другим лицам. Это снижает контроль за эффективностью реализации проектов по импортозамещению, приводит к нарушению сроков и объемов заявленных работ.

Кроме того, такие участки сегодня предоставляют без учета градостроительных регламентов и документов территориального планирования. Это приводит к стихийному размещению производственных объектов, затрудняет деятельность по комплексному и устойчивому развитию территорий.

«Постановление решает эти вопросы. Во-первых, вводится запрет на передачу прав и обязанностей по договору аренды таких земельных участков другим лицам. Во-вторых, признается утратившей силу норма, по которой участки в целях импортозамещения предоставляются независимо от содержания градостроительной документации. Это снизит риски злоупотребления правом со стороны арендаторов, предотвратит стихийное размещение производств, в том числе в жилых и общественно-деловых зонах. Предоставление земельных участков для целей импортозамещения будет осуществляться с учетом документов территориального планирования и градостроительного зонирования. Это будет способствовать эффективной реализации проектов по импортозамещению и, как следствие, развитию экономики страны. Обеспечит условия для сбалансированного пространственного развития территорий», — сказал Бутовецкий.

В том числе меняется порядок регулирования продажи без торгов земельных участков, которые предоставлены в аренду для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, отдыха (рекреации), производственной деятельности и нужд промышленности.

«Как правило, часть таких участков была предоставлены в аренду давно, а сегодня, когда во многих регионах поменялись правила землепользования и застройки, они попали в границы территориальных зон, где перечисленные виды деятельности не предусмотрены. Принятым Постановлением предусматривается, что выкуп таких земельных участков допускается только при условии наличия соответствующих видов разрешенного использования в правилах землепользования и застройки. Это будет способствовать вовлечению в хозяйственный оборот новых территорий, в том числе для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с потребностями жителей», — отметил замруководителя Росреестра.

Он уточнил: если арендованный участок располагается в территориальной зоне, где указанные виды деятельности допустимы, его по-прежнему можно будет приобрести без торгов.

Принятые изменения носят временный характер и будут действовать до конца 2024 года.