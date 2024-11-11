Дивиденды не учитывают для базы по НДС при импорте

В общем случае дивиденды, которые покупатель-импортер платит продавцу, не включаются в таможенную стоимость товаров. Но только если это действительно дивиденды.

ФТС будет выяснять действительный экономический смысл платежей или операций. Об этом предупреждает Минфин в письме от 27.06.2024 № 27-01-21/59671.

Решение будет приниматься исходя из совокупности выявленных при проведении таможенного контроля обстоятельств.

Дивиденды не включат в таможенную стоимость, если товары приобретены в рамках конкурентных рыночных условий. То есть, когда данные товары могут приобрести любые иные заинтересованные лица на тех же условиях, что и импортер, но без акционерных отношений и, соответственно, без уплаты дивидендов.

Ранее аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 10.01.2024 № 27-01-21/439.