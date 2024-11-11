Общепит на УСН в 2025 году не будет платить НДС

Услуги общепита не облагаются НДС при соблюдении ряда условий (по доходу, зарплате сотрудников). Эта льгота действует и для упрощенцев.
Об этом сообщает Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-07-11/95848.
Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.
Если будут какие-то еще операции (кроме общепита), облагаемые НДС, то по ним можно выбрать ставку 5%, если доходы не превышают 250 млн рублей. Но добровольно перейти с 5% на 20% нельзя в течение 12 кварталов.
Уже сейчас упрощенцу стоит разобраться — какую налоговую ставку по НДС выбрать, оставаться ли на УСН, а также узнать, не положены ли ему льготы в 2025 году. Ответы на все эти вопросы вы найдете в курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо
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