Общепит на УСН в 2025 году не будет платить НДС

Если у компании на УСН доход в 2024 году превысит 60 млн рублей, в 2025 году она станет плательщиком НДС по ставке 5% или 20%. И при этом действуют все льготы, в том числе, для общепита.

Услуги общепита не облагаются НДС при соблюдении ряда условий (по доходу, зарплате сотрудников). Эта льгота действует и для упрощенцев.

Об этом сообщает Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-07-11/95848.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.

Если будут какие-то еще операции (кроме общепита), облагаемые НДС, то по ним можно выбрать ставку 5%, если доходы не превышают 250 млн рублей. Но добровольно перейти с 5% на 20% нельзя в течение 12 кварталов.