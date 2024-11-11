НДС на УСН

Общепит на УСН в 2025 году не будет платить НДС

Если у компании на УСН доход в 2024 году превысит 60 млн рублей, в 2025 году она станет плательщиком НДС по ставке 5% или 20%. И при этом действуют все льготы, в том числе, для общепита.

Услуги общепита не облагаются НДС при соблюдении ряда условий (по доходу, зарплате сотрудников). Эта льгота действует и для упрощенцев.

Об этом сообщает Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-07-11/95848.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.

Если будут какие-то еще операции (кроме общепита), облагаемые НДС, то по ним можно выбрать ставку 5%, если доходы не превышают 250 млн рублей. Но добровольно перейти с 5% на 20% нельзя в течение 12 кварталов.

Уже сейчас упрощенцу стоит разобраться — какую налоговую ставку по НДС выбрать, оставаться ли на УСН, а также узнать, не положены ли ему льготы в 2025 году. Ответы на все эти вопросы вы найдете в курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 5 900 рублей вместо 28 600 рублей. Старт потока 15 ноября.

Начать дискуссию