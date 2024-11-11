Зарплату можно выплачивать на кредитную карту

Разъяснение дает Минтруд в письме от 14.10.2024 № 14-1/ООГ-5961.
По нормам ТК зарплату надо платить либо наличными, либо безналом на счет в банке, выбранном сотрудником.
При этом работник может заменить банк, в который должна быть переведена зарплата, сообщив работодателю об изменении реквизитов не позднее чем за 15 дней до дня выплаты зарплаты.
На то, что зарплата должна быть выплачена удобным для сотрудника способом, также указывал Конституционный суд.
Запрета на перечисление зарплату на кредитку в законодательстве нет, значит можно перечислять зарплату на такую карту, если сотрудник выбрал такой способ.
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Комментарии1
Зарплату можно выплачивать НА ЛЮБУЮ КАРТУ И СЧЁТ. Также и пособия. НА ЛЮБЫЕ РЕКВИЗИТЫ, и даже не на МИР))))
А можно наличными, если сотрудник не захочет вам дать реквизиты)))