Зарплату можно выплачивать на кредитную карту

Карта, на которую бухгалтер перечисляет сотруднику зарплату, не обязательно должна быть дебетовой.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 14.10.2024 № 14-1/ООГ-5961.

По нормам ТК зарплату надо платить либо наличными, либо безналом на счет в банке, выбранном сотрудником.

При этом работник может заменить банк, в который должна быть переведена зарплата, сообщив работодателю об изменении реквизитов не позднее чем за 15 дней до дня выплаты зарплаты.

На то, что зарплата должна быть выплачена удобным для сотрудника способом, также указывал Конституционный суд.

Запрета на перечисление зарплату на кредитку в законодательстве нет, значит можно перечислять зарплату на такую карту, если сотрудник выбрал такой способ.