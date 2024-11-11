Инвестиционные налоговые кредиты будут выдавать любым организациям

Власти расширят условия для получения инвестиционных налоговых кредитов по налогу на прибыль, имущественному, земельному и транспортному налогам.

Минфин изменит условия предоставления инвестиционных налоговых кредитов, которые позволят отсрочить платежи и направить средства на развитие бизнеса. Пока что этот инструмент доступен для участников зон территориального развития, но власти начнут выдавать такие кредиты любым компаниям на 10 лет.

Сейчас получить инвестиционный кредит можно по налогу на прибыль, а также по региональным сборам — по имущественному, транспортному и земельному налогу компаний. Его выдают максимум на 10 лет, а решение о сроке принимают в зависимости от оснований предоставления. Об этом пишут «Известия».

На такие кредиты могут рассчитывать те, кто занимается инновационной деятельностью, ведет научные исследования, выполняет гособоронзаказ или социальный заказ, а также инвестирует в объекты наивысшей энергетической эффективности. Также поддержка доступна для резидентов зоны территориального развития.

Летом 2024 года в Госдуму внесли законопроект, по которому отменят зоны территориального развития. Поскольку это не пользуется спросом, с 2011 года не было создано ни одной ЗТР. Также Минфин собирается предоставлять инвестиционные кредиты любым компаниям и ввести единый срок — 10 лет.

«Установление единого срока ИНК позволит снизить налоговую нагрузку на компании и повысить их финансовую устойчивость. Это особенно важно в условиях роста инфляции, повышения ключевой ЦБ, санкционного давления и ухода из России стратегически важных для многих организаций контрагентов», — сказала Валерия Стародубова из Ассоциации юристов России.

Инвестиционные кредиты не пользуются популярностью, поскольку для их получения компаниям нужно собрать много документов. В основном, это могут себе позволить крупные компании, которые участвуют в серьезных инвестиционных проектах с долгим сроком окупаемости.

Координатор «Деловой России» по СЗФО Дмитрий Панов считает, что изменения сделают этот инструмент востребованным в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Инвестиционные займы не будут разгонять инфляцию, поскольку сэкономленные средства будут работать.