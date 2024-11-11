Доходность по вкладам юридических лиц превысила 22% годовых

Центробанку предложили изменить условия депозитов для компаний. Они должны стать менее привлекательными, чем инвестиционная активность.

В сентябре 2024 года ставки по депозитам для компаний обновили 10-летний максимум и превысили 22% годовых.

Максимальную доходность можно получить при долгосрочных вложениях от одного года до трех лет. Однако компании стараются не открывать длинные депозиты, а размещать средства на срок до 30 дней. Сейчас на такие фирмы приходится свыше 90% вкладов. Они получают доходность до 17,6% годовых, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка.

Минпромторг считает, что компании должны инвестировать средства в экономику, а не держать деньги на вкладах с высокой ставкой. Поэтому ЦБ предложили изменить депозиты для юридических лиц таким образом, чтобы они стали «чуть менее привлекательными», чем инвестиционная деятельность.

Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота объяснил, что депозиты сейчас дают доходность 20-23%, тогда как инвестиции редко превышают 15%.