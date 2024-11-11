Кабмин установил размер федерального инвестиционного вычета. Он будет составлять 3%

Предприятия, которые инвестируют средства в свое развитие, смогут вернуть 3% от таких расходов. На эту сумму разрешат уменьшить платеж по налогу на прибыль.

Правительство определилось с размером федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), его размер будет составлять 3% от инвестиций компаний в собственное развитие.

Новый механизм позволит организациям уменьшать федеральную часть налога на прибыль на расходы по покупке, созданию и модернизации основных средств, а также нематериальных активов.

Льгота доступна для компаний из определенных сфер: это гостиничный бизнес, общепит, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, научные исследования и разработки. Также ФИНВ смогут применять организации, которые обеспечивают население газом и электричеством.

«Рассчитываем, что эта мера поможет предпринимателям снизить затраты на приобретение и модернизацию основных средств, повысит эффективность реализации проектов, усилит позиции отечественных компаний на внутреннем и внешних рынках», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Федеральный инвестиционный вычет начнет действовать с 1 января 2025 года, тогда же ставка по налогу на прибыль вырастет с 20% до 25%.

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