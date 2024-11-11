Как считать срок владения квартирой для НДФЛ после заключения брачного договора

Если в процессе брака супруги решили распределить общее имущество по брачному контракту, это не будет влиять на срок владения им для целей НДФЛ.

Разъяснение дает ФНС в письме от 30.10.2024 № БС-4-11/12343@.

Ситуация такая: муж с женой купили квартиру, оформили ее на имя жены. Потом по брачному договору квартира перешла в личную собственность мужа. Затем он ее продал.

Срок владения для мужа будет идти от даты покупки этой квартиры на имя жены.

Факт заключения супругами брачного договора, устанавливающего режим единоличной собственности одного из них на квартиру, не изменяет того факта, что изначально квартира приобретена в браке в совместную собственность супругов.