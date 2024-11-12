📄 Справку уволенным сотрудникам надо будет выдавать по новой форме

Меняется форма справки для пособия по безработице.

Опубликован проект приказа Минтруда.

Изменения не существенные. Например, сейчас в справке есть строка «Адрес места жительства», а будет «Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)».

В общем случае центр занятости населения (ЦЗН) считает средний заработок для пособия по безработице самостоятельно, без справки.

Но в некоторых случаях расчет должен сделать работодатель по справке. Это, например, такие случаи:

сотрудница в последние 12 месяцев была в декретном или отпуске по уходу за ребенком;

не было начислений в последние 12 месяцев;

сотрудник работал в международной организации, которая не начисляла взносы на зарплату;

сотрудник работал за валюту в госучреждении.

Новая справка будет применяться с 1 января 2025 года.