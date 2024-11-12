📄 Справку уволенным сотрудникам надо будет выдавать по новой форме

Опубликован проект приказа Минтруда.
Изменения не существенные. Например, сейчас в справке есть строка «Адрес места жительства», а будет «Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)».
В общем случае центр занятости населения (ЦЗН) считает средний заработок для пособия по безработице самостоятельно, без справки.
Но в некоторых случаях расчет должен сделать работодатель по справке. Это, например, такие случаи:
сотрудница в последние 12 месяцев была в декретном или отпуске по уходу за ребенком;
не было начислений в последние 12 месяцев;
сотрудник работал в международной организации, которая не начисляла взносы на зарплату;
сотрудник работал за валюту в госучреждении.
Новая справка будет применяться с 1 января 2025 года.
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