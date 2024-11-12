ОКТМО в ЕНП-уведомлениях и 6-НДФЛ должны совпадать

Если уведомления по ЕНП на НДФЛ сданы с одним ОКТМО, а 6-НДФЛ с другим, то будет двойное начисление налога на ЕНС.

С такой ситуацией столкнулась подписчица нашего telegram-канала Красный уголок бухгалтера.

В связи с несовпадением ОКТМО налоговики даже прислали компании уведомление о ведении финансовой деятельности с высоким риском.

Если 6-НДФЛ был с правильным кодом ОКТМО, то в данной ситуации надо обнулить неправильные уведомления – сдать их заново с тем же неправильным ОКТМО, но с нулевой суммой.

После этого списанные повторно с ЕНС деньги вернутся, сальдо ЕНС увеличится. А если лишних денег там не было, то уйдет отрицательное сальдо.

Коллеги делятся опытом, что после сдачи обнуляющих уведомлений сальдо ЕНС нормализуется в течение нескольких дней.