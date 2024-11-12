ОКТМО в ЕНП-уведомлениях и 6-НДФЛ должны совпадать

С такой ситуацией столкнулась подписчица нашего telegram-канала Красный уголок бухгалтера.
В связи с несовпадением ОКТМО налоговики даже прислали компании уведомление о ведении финансовой деятельности с высоким риском.
Если 6-НДФЛ был с правильным кодом ОКТМО, то в данной ситуации надо обнулить неправильные уведомления – сдать их заново с тем же неправильным ОКТМО, но с нулевой суммой.
После этого списанные повторно с ЕНС деньги вернутся, сальдо ЕНС увеличится. А если лишних денег там не было, то уйдет отрицательное сальдо.
Коллеги делятся опытом, что после сдачи обнуляющих уведомлений сальдо ЕНС нормализуется в течение нескольких дней.
Налоговая строго следит за правильностью заполнения отчетности, чтобы не допустить ошибок, нужно знать самые актуальные правила и рекомендации ФНС. Подробно разберем их на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО». После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 4 900 рублей вместо
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