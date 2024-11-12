Как в 2025 году бизнес на УСН будет платить НДС

Идут изменения, которые начнут работать с 2025 года. Разберитесь во всем вместе с аудитором и узнайте, что делать с НДС плательщикам УСН.

Налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС. При этом у налогоплательщика есть варианты работы. Узнайте, какие первичные документы и налоговые регистры надо вести и как подготовиться к переходу на НДС. Приходите на бесплатный вебинар «Налоговая реформа-2025: последние новости и уплата НДС на УСН». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Повтора и записи вебинара не будет!

На вебинаре можно будет задать вопросы налоговому юристу, государственному советнику РФ 2 класса Андрею Терехову.

Подарок всем участникам вебинара – книга «170 налоговых решений по УСН».

На вебинаре рассмотрим:

1. Последние новости о налоговой реформе 2025 года.

2. НДС для плательщиков УСН.

3. Какие документы и налоговые регистры надо вести на УСН.

4. Как подготовиться к переходу на НДС.

5. Ответы на вопросы.

Спикеры: Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению, Андрей Терехов — налоговый юрист, государственный советник Российской Федерации 2 класса.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!