Как в 2025 году бизнес на УСН будет платить НДС

Налогоплательщики УСН с 2025 года становятся плательщиками НДС. При этом у налогоплательщика есть варианты работы. Узнайте, какие первичные документы и налоговые регистры надо вести и как подготовиться к переходу на НДС. Приходите на бесплатный вебинар «Налоговая реформа-2025: последние новости и уплата НДС на УСН». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
Повтора и записи вебинара не будет!
На вебинаре можно будет задать вопросы налоговому юристу, государственному советнику РФ 2 класса Андрею Терехову.
Подарок всем участникам вебинара – книга «170 налоговых решений по УСН».
На вебинаре рассмотрим:
1. Последние новости о налоговой реформе 2025 года.
2. НДС для плательщиков УСН.
3. Какие документы и налоговые регистры надо вести на УСН.
4. Как подготовиться к переходу на НДС.
5. Ответы на вопросы.
Спикеры: Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению, Андрей Терехов — налоговый юрист, государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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