Путин подписал законы об усилении ответственности за незаконную миграцию

Президент подписал федеральный закон от 09.11.2024 № 384-ФЗ с изменениями в ст. 63 УК. По нему, с 9 ноября 2024 года отягчающим наказание обстоятельством признается совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России.

Другой федеральный закон — от 09.11.2024 № 387-ФЗ — внес изменения в ст. 104-1 УК. С 20 ноября 2024 года деньги, ценности и иное имущество, полученные от организации незаконной миграции, будут конфисковывать. Основание — обвинительный приговор.

С 20.11.2024 закон от 09.11.2024 № 385-ФЗ позволит блокировать информационные ресурсы с предложениями о незаконных услуг в сфере миграции, а также информацию о способах организации незаконной миграции.

С 10 декабря 2024 года установлен полный запрет для посредников принимать участие в организации и приеме экзаменов у мигрантов (федеральный закон от 09.11.2024 № 377-ФЗ).

Кроме того, с 9 ноября вступил в силу федеральный закон от 09.11.2024 № 383-ФЗ с изменениями в УК и УПК. Он создает дополнительные механизмы противодействия незаконной миграции.

Изменения в ст. 322.1 УК «Организация незаконной миграции» установили нижний предел санкций, что обеспечит соразмерность и неотвратимость наказания. А ч. 2 дополнена такими квалифицирующими признаками — совершение деяния с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность, а также с использованием информационно­-телекоммуникационных сетей, Интернета.

Такие деяния отнесены к тяжким преступлениям, за совершение которых максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

Новая ч. 3 устанавливает повышенную ответственность за организацию незаконной миграции в составе орггруппы или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ. Это особо тяжкие преступления, максимальное наказание — лишение свободы до 15 лет (ранее до 7 лет) со штрафом от 3 до 5 млн рублей.

Кроме того, максимальный срок лишения свободы за фиктивную регистрацию и постановку на учт иностранцев и лиц без гражданства увеличке с 3 до 5 лет. Также введена повышенная ответственность за подделку документов, их изготовление или оборот группой лиц по предварительному сговору или орггруппой либо с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение.

Корреспондирующие изменения внесены в Уголовно­-процессуальный кодекс для уточнения подследственности уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции.