Заявление об увольнении можно подать электронно, если у работодателя введен кадровый ЭДО

Электронный кадровый документооборот вводится работодателем на основании локального нормативного акта. Если КЭДО в компании не введен, то обмен кадровыми документами должен идти в бумажном виде.

Кадровый ЭДО может идти через:

платформу «Работа России»;

информационную систему работодателя.

В частности, через систему работодателя можно подать заявление об увольнении, подписав его:

усиленной квалифицированной электронной подписью;

усиленной неквалифицированной подписью, порядок проверки которой определяется соглашением сторон трудового договора;

усиленной неквалифицированной подписью, выданной с использованием инфраструктуры электронного правительства.

При этом по локально-нормативному акту работодателя заявление об увольнении должно быть включено в перечень электронных документов.

Такое разъяснение дает Роструд в письме от 10.10.2024 № ПГ/19694-6-1, отвечая на вопрос о возможности подачи заявления на увольнение по электронной почте с электронной подписью.