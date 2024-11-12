Заявление об увольнении можно подать электронно, если у работодателя введен кадровый ЭДО

Кадровый ЭДО может идти через:
платформу «Работа России»;
информационную систему работодателя.
В частности, через систему работодателя можно подать заявление об увольнении, подписав его:
усиленной квалифицированной электронной подписью;
усиленной неквалифицированной подписью, порядок проверки которой определяется соглашением сторон трудового договора;
усиленной неквалифицированной подписью, выданной с использованием инфраструктуры электронного правительства.
При этом по локально-нормативному акту работодателя заявление об увольнении должно быть включено в перечень электронных документов.
Такое разъяснение дает Роструд в письме от 10.10.2024 № ПГ/19694-6-1, отвечая на вопрос о возможности подачи заявления на увольнение по электронной почте с электронной подписью.
Начать дискуссию