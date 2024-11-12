Т-Банк: интеграция с Росбанком запланирована на первый квартал 2025 года

Бухгалтеры переживают: как перейти на обслуживание из Росбанка в Т-Банк после новостей об их интеграции. Клиентам банка заранее сообщат об условиях перехода.

В нашем телеграм-канале Красный уголок бухгалтера обсуждают переход компаний из Росбанка в Т-Банк.

Корпоративным клиентам на сайте Росбанка предлагают автоматически перейти на облуживание в Т-Банк. Однако бухгалтеры не понимают, нужно ли открывать новый расчетный счет в банке или будет действовать старый. В Т-Банке объяснили, что обо всех изменениях клиентам сообщат заранее.

«Интеграция банков запланирована на 1 квартал 2025 года. Обо всех изменениях по вашему счету и дополнительным продуктам уведомим заблаговременно», — сказали «Клерку» в Т-Банке.

В сентябре 2024 года «ТКС Холдинг» сообщил, что интеграция Росбанка будет завершена через присоединение к Т-Банку в качестве филиала. При этом все обязательства и требования по заключенным ранее договорам Росбанка с клиентами и партнерами продолжат действовать. Кроме того, клиенты Росбанка смогут пользоваться технологическими платформами Т-Банка.

«Согласились на переход на сайте Росбанка, они нам автоматом, насколько я понимаю, открыли р/с и сами перевели остаток. На телефон пришел логин, пароль, потом пароль сами задали другой. По сравнению с Росбанком пока нравится больше. У нас Росбанк очень долго проводил платежи», — пишут в комментариях.

Бухгалтер, чья компания уже перешла в Т-Банк, пожаловалась, что тарифы за обслуживание оказались «значительно выше, чем было обещано». Чтобы их изменить, понадобилось провести идентификацию личности руководителя по видеосвязи.