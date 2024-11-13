В период распродаж покупатели стали тратить на 32% больше

Чаще всего на распродажах покупают товары «про запас». Вырос спрос на мелкую бытовую технику, смартфоны и одежду.

Во время распродажи 11 ноября россияне потратили на покупку смартфонов, бытовой техники, одежды и мебели на 32% больше денег. По сравнению с тем же периодом 2023 года расходы выросли на 28%.

Чаще всего на распродажах покупают мелкую бытовую технику, число трат увеличилось на 44%, а средний чек поднялся на 4%, до 4864 рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Почта Банка.

На 22% больше стали покупать смартфоны и другие средства связи (роутеры, антенны), средний чек вырос на 5%, до 9009 рублей. Расходы на одежду увеличились на 30%, а средний чек стал выше на 7% и достиг 2241 рубля.

В Почта Банке высокую активность покупателей связывают с желанием россиян найти оптимальное соотношение «цена — качество». Число транзакций выросло из-за стремления покупать товары «про запас», на незначительный рост среднего чека повлияла ежегодная корректировка цен и инфляция.