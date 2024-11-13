78% предпринимателей негативно относятся к налоговому режиму для самозанятых

Представители МСП считают, что самозанятые стали причиной недобросовестной конкуренции на рынке. Поэтому предложили уравнять условия для малого бизнеса и плательщиков налога на профессиональный доход.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил, что 78% предпринимателей считают внедрение налогового режима для самозанятых причиной оттока штатного персонала.

В ТПП провели исследование и спросили у представителей малого, среднего и крупного бизнеса, как они относятся к самозанятым и к налоговому спецрежиму для них. 38% респондентов считают самозанятость причиной процветания недобросовестной конкуренции, а 29% назвали такой эксперимент спорным.

Только 12% положительно отнеслись к самозанятым и заявили, что они нужны экономике, а 8% считают удобным сотрудничество с теми, кто платит налог на профессиональный доход.

«Проведенное исследование доказывает актуальность подобной инициативы. Так, 58% респондентов просят освободить МСП от излишних требований, не предъявляемых к самозанятым, 30% предлагают ввести для самозанятых одинаковые с бизнесом штрафы за сокрытие выручки, еще 12% рекомендуют в целом уравнять требования для МСП и самозанятых», — сказал Сергей Катырин.

Представители малого и среднего бизнеса считают, что конкуренция на рынках будет честной, если выровнять условия МСП и самозанятых.