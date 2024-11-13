С проверяющими органами можно заключить соглашение об устранении нарушений

Предприятия, которые согласились устранить выявленные нарушения обязательных требований, смогут подписать с органами госконтроля соглашение и избежать административной ответственности.

Минюст подготовил законопроект, который будет мотивировать бизнес устранять нарушения, обнаруженные во ходе проверок.

Компании и ИП смогут заключить с надзорными органами соглашение о надлежащем устранении выявленных нарушений. Если все пункты такого говора будут исполнены, бизнес освободят от административной ответственности.

«В случае исполнения контролируемым лицом соглашения согласно вводимому проектом федерального закона регулированию такое лицо будет освобождено от административной ответственности», — сказано в пояснительной записке.

Поправки носят рамочный характер, их можно применять в различных сферах общественных отношений с органами государственного контроля.

Правительству предстоит определить порядок заключения и исполнения таких соглашений, а также механизм их добавления в реестр надзорных мероприятий.