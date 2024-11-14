Один лимит уплаченных налогов для возмещения НДС действует все четыре квартала

Одно из условий возмещения НДС в заявительном порядке – НДС к возмещению не превышает сумму уплаченных в прошлом году налогов.

Учитывают налоги, которые в прошлом году были списаны в бюджет с ЕНС, по которым на ЕНС была учтена совокупная обязанность с определением принадлежности таких денежных средств в качестве налогов и страховых взносов.

Сумма этих прошлогодний налогов в текущем каждый квартал сравнивается с суммой НДС к возмещению. Если лимита хватает, можно применять заявительный порядок возмещения. Не надо суммировать возмещенный НДС за каждый квартал. В каждом квартале возмещение сравнивают с прошлогодними налогами.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.08.2024 № 03-07-11/75671.

Пример В 2023 году компания уплатила налогов на 2 млн руб. В 1 квартале 2024 года идет заявительное возмещение НДС в размере 1,8 млн руб. Это меньше 2 млн, поэтому возмещение возможно.

Во 2 квартале 2024 года идет заявительное возмещение НДС в размере 1,5 млн руб. Это меньше 2 млн, поэтому возмещение возможно.

В 3 квартале 2024 года идет заявительное возмещение НДС в размере 1,9 млн руб. Это меньше 2 млн, поэтому возмещение возможно Таким образом, за 2024 год компания возместила в заявительном порядке 5,2 млн рублей, а уплатила налогов в 2023 году только 2 млн рублей. Главное, чтобы каждый квартал возмещение не превышало прошлогодние налоги.

Аналогичное разъяснение Минфин давал ранее в письме от 19.03.2024 № 03-07-11/24377.

Как считать сумму уплаченных налогов за прошлый год для лимита на возмещение НДС, ФНС ранее рассказала в письме от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@.

Все тонкости работы с одним из самых сложных налогов разберем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь оформлять счета-фактуры, применять льготы по НДС и рассчитывать налог для компаний на ОСНО и УСН по правилам налоговой реформы-2025. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 78% за 3 500 рублей. Акция действует только сегодня, 14 ноября.