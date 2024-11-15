Агентское вознаграждение маркеплейсу не уменьшает доход селлера на УСН

Разъяснение дает Минфин в письме от 16.10.2024 № 03-11-11/100521.
Поэтому когда маркетплейс удерживает из выручки селлера свое вознаграждение и перечисляет на счет только разницу, доходом на УСН будет вся сумма выручки, без уменьшения на сумму вознаграждения.
При этом на УСН кассовый метод признания доходов.
У селлеров дата получения дохода = дата возникновения у него права распоряжаться полученными доходами.
Аналогичный вывод содержится в письме Минфина от 04.09.2024 № 03-11-11/84125.
Но наши читатели, комментируя данное разъяснение, говорят, что налоговики на местах трактуют его по своему усмотрению.
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