Госдума ужесточила ответственность за оборот поддельных миграционных документов

Штрафы за изготовление и оборот поддельных документов для миграционного учета составят до 10 млн рублей.

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли закон о повышенных штрафах за изготовление или оборот поддельных документов в целях незаконной миграции.

«Это будет способствовать пресечению выдачи фальшивых бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина — одного из самых распространенных преступлений в сфере организации незаконной миграции», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За нарушение закона юридические лица заплатят от 5 до 10 млн рублей, а также будет конфисковано их оборудование для изготовления ложных документов. Штраф за повторное нарушение составит от 10 до 60 млн рублей.

Наказание за подделку документов, штампов, печатей и бланков, а также за их передачу или сбыт составит до 80 тыс. рублей. Если преступление повторится, то придется заплатить до 200 тыс. рублей.

С начала 2024 года Госдума приняла 13 законов, которые направлены на совершенствование миграционной политики. Недавно Владимир Путин подписал сразу несколько законов об ужесточении уголовной ответственности за незаконную миграцию.