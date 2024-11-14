Оплата агенту за перевод денег заграничным поставщикам не идет в ЦФУ при импорте. Но таможня все проверит

В составе цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары (ЦФУ) не включаются расходы покупателя, связанные с техническим обеспечением перечисления оплаты продавцу.

Это относится и к ситуациям, когда перечисление российским покупателем оплаты напрямую продавцу товаров невозможно из-за санкций.

Вместе с тем, в ходе таможенного контроля проверят действительный экономический смысл таких платежей.

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.08.2024 № 27-01-21/76032.

Есть Положение о добавлении вознаграждения агентам и брокерам к ЦФУ, которое утверждено Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.07.2014 № 112.

Если есть требование иностранного продавца товаров осуществлять их приобретение через лиц, соответствующих определению «посредники (агенты) по продаже» из вышеназванного Положения, то ФТС может включить плату такому агенту в ЦФУ.

Аналогичное разъяснение Минфин также дает в письме от 09.10.2024 № 27-01-21/97823.

Про включение в ЦФУ дивидендов мы рассказывали тут, про роялти – тут.

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