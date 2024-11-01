Роялти включают в таможенную стоимость при импорте при соблюдении двух условий

Лицензионные и иные подобные платежи за использование объектов интеллектуальной собственности, включая роялти, платежи за патенты, товарные знаки, авторские права могут включаться в таможенную стоимость товаров, а могут не включаться.

Речь идет о дополнительных начислениях к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары (ЦФУ).

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 04.07.2024 № 27-01-21/62500.

По Таможенному кодексу ЕАЭС роялти включают в ЦФУ при одновременном соблюдении двух условий: 1) отношение роялти к ввозимым товарам; 2) уплата роялти в качестве условия продажи ввозимых товаров для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС.

По условию № 1

Например, решение о включении в ЦФУ роялти за ноу-хау принимается на основе анализа того, установлено ли условиями использования ноу-хау требование об использовании ввозимых товаров в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг.

Если импортер может приобретать товары и у других поставщиков, то условие 1 не выполняется.

По условию № 2

Вывод о невыполнении условия 2 может быть сделан, если у покупателя есть возможность приобретения товаров на тех же условиях, что и ввозимые товары, но без использования объектов интеллектуальной собственности и, соответственно, без уплаты роялти.

Кстати, ранее Минфин в письме от 13.10.2021 № 27-01-21/82729 пояснял, что НДС с роялти, удержанный налоговым агентом (импортером), нужно включать в таможенную стоимость товаров вместе с роялти. То есть НДС надо начислять на НДС.