Роялти включают в таможенную стоимость при импорте при соблюдении двух условий

Речь идет о дополнительных начислениях к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары (ЦФУ).
Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 04.07.2024 № 27-01-21/62500.
По Таможенному кодексу ЕАЭС роялти включают в ЦФУ при одновременном соблюдении двух условий:
1) отношение роялти к ввозимым товарам;
2) уплата роялти в качестве условия продажи ввозимых товаров для вывоза на таможенную территорию ЕАЭС.
По условию № 1
Например, решение о включении в ЦФУ роялти за ноу-хау принимается на основе анализа того, установлено ли условиями использования ноу-хау требование об использовании ввозимых товаров в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг.
Если импортер может приобретать товары и у других поставщиков, то условие 1 не выполняется.
По условию № 2
Вывод о невыполнении условия 2 может быть сделан, если у покупателя есть возможность приобретения товаров на тех же условиях, что и ввозимые товары, но без использования объектов интеллектуальной собственности и, соответственно, без уплаты роялти.
Кстати, ранее Минфин в письме от 13.10.2021 № 27-01-21/82729 пояснял, что НДС с роялти, удержанный налоговым агентом (импортером), нужно включать в таможенную стоимость товаров вместе с роялти. То есть НДС надо начислять на НДС.
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