Маркетплейсы борются с фейковыми скидками на распродажах

Продавцы перед распродажей завышают цены товаров, а потом делают на них скидки, при этом стоимость остается на среднем уровне, но создается видимость выгодного предложения.

Около половины скидок на распродажах ненастоящие: продавцы заранее завышают цены, а потом делают скидку до среднего уровня.

Сервис «Авито» не допустил к распродаже 4 млн объявлений, всего в акции хотели принимать участие 9 млн товарных позиций. В Wildberries также заметили, что в 2024 году объем махинаций селлеров со скидками вырос по сравнению с прошлым годом. Об этом пишут «Известия».

«За корректностью всех назначенных скидок следит особый алгоритм. Сервис исключает товары, стоимость которых менялась в преддверии старта кампании, и превышает среднюю за последний месяц», — рассказали в «Авито».

Чаще всего скидками манипулируют продавцы электроники, бытовой техники и даже кофе. Случается так, что продавец размещает объявление о продаже двух одинаковых товаров, при это в одном цена завышена до неприемлемого уровня, а в другом имеет средний диапазон. В результате второе предложение становится привлекательнее для покупателей.

Гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова считает, что фейковые скидки на распродажах встречаются в 50-65% случаев. Причем к недобросовестным практикам прибегают не только мелкие селлеры, но и крупные офлайн-сети.

«Наши клиенты надежно защищены от подобного рода читерства, потому что мы можем с крайне высокой точностью прогнозировать реальную стоимость товара и оперативно находить манипуляции ценой. Это достигается благодаря постоянному дообучению и развитию наших ИИ-моделей. В особых, наиболее сложных случаях, модерация осуществляется командой в ручном режиме, чтобы гарантировать сохранность средств наших пользователей», — сказали в Wildberries.

В Ozon объяснили, что продавцам все же невыгодно предоставлять несуществующие скидки. Покупатели всегда могут сравнить цену товаров и сделать выбор в пользу конкурента с выгодным предложением.