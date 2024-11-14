В Москве впервые за 10 лет повысят транспортный налог

В среднем рост транспортного налога в столице превысит 10% в год.

Мосгордума приняла закон об изменении ставок транспортного налога.

Повышение коснется транспортных средств, по которым сейчас действуют ставки ниже федерального уровня. Об этом сказано на сайте Мосгордумы.

В 2025 году для малолитражных автомобилей мощностью до 100 л.с. ставка вырастет с 12 до 13 рублей за лошадиную силу. В 2026 году владельцы будут платить из расчета в 14 рублей, а в 2027 году — 15 рублей. Затем ставка будет каждый год повышаться на 2 рубля, пока к 2032 году не достигнет 25 рублей.

Владельцы автомобилей мощностью 100-125 л.с. вместо 25 рублей будут платить в 2025 году 28 рублей. В 2026 году — 31 рубль, а в 2027 — 34 рубля. С 2028 года налог рассчитают по ставке 35 рублей за 1 л.с.

С 2025 года до 50 рублей за 1 л.с. вырастет транспортный налог на машины мощностью 150-175 л.с.

Сильнее всего увеличится ставка для транспортных средств мощностью 200-225 л.с. Владельцы таких авто в 2025 году будут платить на 7 рублей больше — 72 рубля за 1 л.с., а в 2026 году — 75 рублей.

Московские власти не пересматривали ставки транспортного налога с 1 января 2013 года.

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