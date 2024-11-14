«Билайн» начнет подключать две сим-карты к одному номеру

Владельцы нескольких гаджетов, где нужна сим-карта, смогут ими пользоваться, не меняя основной номер телефона.

Оператор мобильной связи «Вымпелком» позволит абонентам использовать один номер для двух сим-карт. Дополнительная карта может быть как физической, так и eSIM.

Входящие звонки будут поступать на оба устройства, но СМС придут только на основную сим-карту. Звонить и писать сообщения можно с обоих устройств, все тарифы едины. Об этом пишет Коммерсант.

Услуга первые 30 дней предоставляется бесплатно, а затем будет стоить 150 рублей в месяц.

Пока что завести вторую сим-карту с тем же номером можно в 10 регионах РФ. Представители «Билайна» считают, что предложение станет востребованным у 1 млн абонентов.

«Функционал одновременного использования номера на двух устройствах полезен в редких случаях, например, когда абонент готов оставить основной смартфон и ограничить себя смарт-часами», — считают в компании t2.

Недавно мы писали, что абонентам перестанут оказывать услуги связи, если у них будет больше 20 сим-карт.