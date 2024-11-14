Сотрудник-белорус, который живет в России, может получать детские стандартные вычеты по НДФЛ

Стандартные вычеты на детей положены только налоговым резидентам РФ, зарплата которых облагается по ставке 13%.

Нерезидентам, зарплата которых облагается по ставке 30%, вычеты не положены.

Разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме от 10.10.2024 № 20-21/120292@.

Речь идет о гражданине Беларуси, который живет и работает в Москве, и в РФ находится больше 183 дней подряд, не выезжая за границу.

Такой сотрудник имеет право на вычет, потому что он резидент.

Вычет предоставляет работодатель, но можно оформить его в конце года по 3-НДФЛ.

По договору о ЕАЭС зарплата граждан стран ЕАЭС облагается налогом в РФ по ставкам 13% и 15% начиная с первого дня их работы на территории РФ.

Но по итогам года определяется окончательный налоговый статус физлица в зависимости от времени его нахождения в РФ.

Если по итогам года сотрудник из страны ЕАЭС не приобрел статус налогового резидента (находился в РФ менее 183 дней), его доход за этот год облагается НДФЛ по ставке 30% и права на детские вычеты в этом году у него нет.

В 2025 году вычеты за детей увеличатся, бухгалтерам нужно подготовиться к новым правилам расчета выплат сотрудникам. Все необходимые знания вы получите на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С». Вы научитесь оформлять отпускные и декретные, составлять отчетность в ФНС и СФР и проходить налоговые проверки без проблем. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 82% за 3 500 рублей. Акция действует только сегодня, 14 ноября.