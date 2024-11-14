Иностранные бумаги смогут покупать только квалифицированные инвесторы

Центробанк с 2025 года ограничит доступ неквалифицированных инвесторов к иностранным ценным бумагам.

С 1 января 2025 года Центробанк разрешить покупать ценные бумаги иностранных эмитентов только квалифицированным инвесторам. Исключение сделают только для акций, облигаций и фондов из стран ЕАЭС.

«Также только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка», — сказано на сайте ЦБ.

Указание регулятора уже прошло регистрацию в Минюсте.

Недавно мы писали, что Госдума приняла закон о новых критериях для признания инвестора квалифицированным. В первую очередь будут учитывать знания и опыт инвестора. В ЦБ считают, что со временем такие формальные критерии как имущественный ценз отойдут на второй план.