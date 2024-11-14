Россияне стали чаще запрашивать свою кредитную историю

Интерес к кредитным историям увеличился на фоне роста кредитования. Центробанк будет публиковать анализ системы кредитной информации дважды в год.

В первой половине 2024 года число полученных кредитных отчетов выросло на 34% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Информацию об индивидуальном рейтинге заемщики запрашивали на 23% чаще.

Банки и микрофинансовые организации получили на 36% больше кредитных историй клиентов.

«Увеличение заинтересованности в кредитных историях со стороны как граждан, так и кредиторов связано с повышением финансовой грамотности и ростом розничного кредитования», — сказано на сайте Центробанка.

Регулятор собирается проводить анализ системы кредитной информации два раза в год. Обнародованные сведения повысят уровень осведомленность населения и участников финансового рынка о последних изменениях в системе кредитования.