Научным организациям разрешат не применять ККТ

Депутаты хотят уравнять права образовательных и научных организаций, которые тоже ведут образовательную деятельность на платной основе.

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от применения контрольно-кассовой техники (ККТ) научных организаций, которые оказывают образовательные услуги.

Сейчас ККТ могут не применять образовательные учреждения, а научные в эту категорию не входят, хотя они также ведут обучение.

«В целях обеспечения равенства прав образовательных организаций и научных организаций законопроектом предлагается освободить научные организации от применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с населением за оказание услуг в сфере образования», — сказано в пояснительной записке.

Помимо образовательных организаций с лицензией работать без кассы могут спортивные учреждения, компании, которые принимают вторсырье от населения, а также продают в киосках газеты, мороженое, молоко, разливные безалкогольные напитки. Об этом сказано в ст. 2 федерального закона № 54-ФЗ.