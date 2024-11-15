🍔 Для льготы по НДС в общепите зарплата текущего года не имеет значения

Чтобы не платить НДС в общепите в 2024 году, зарплата сотрудников за 2023 год должна быть не ниже средней по отрасли. А какая зарплата будет в 2024 году, роли не играет.

Зарплата 2024 года влияет только на льготу по НДС в 2025 году.

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин в письме от 02.10.2024 № 03-07-11/95241.

Напомним, условия для освобождения от НДС в общепите такие:

доход за прошлый год – не более 2 млрд рублей;

доля дохода от общепита в прошлом году ­– не менее 70%;

среднемесячный размер зарплаты за прошлый год – не ниже средней по отрасли в регионе.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.

Если по показателям 2023 года компания имеет право на льготу по НДС, а в 2024 году зарплаты – низкие, она все равно может применять льготу до конца 2024 года.

Ранее Минфин в письме от 05.07.2024 № 03-07-07/63241 пояснял, что для льготы по НДС в общепите доход текущего года не имеет значение.