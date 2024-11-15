Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ банк).
Такое решение регулятор принял из-за того, что кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности, нормативные акты ЦБ и допускала нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«ООО «Банк БКФ» был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ», — сказано на сайте ЦБ.
Сейчас в банке назначили временную администрацию, которая будет действовать до момента, пока не выберут конкурсного управляющего либо ликвидатора.
БКФ банк по величине активов занимал 230 место в банковской системе страны.
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