Центробанк отозвал лицензию у банка БКФ

Банк проводил подозрительные операции клиентов, которые выводили деньги за границу.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (БКФ банк).

Такое решение регулятор принял из-за того, что кредитная организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности, нормативные акты ЦБ и допускала нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«ООО «Банк БКФ» был вовлечен в проведение клиентами подозрительных операций, преимущественно направленных на вывод денежных средств за рубеж, и допускал многочисленные нарушения в области ПОД/ФТ», — сказано на сайте ЦБ.

Сейчас в банке назначили временную администрацию, которая будет действовать до момента, пока не выберут конкурсного управляющего либо ликвидатора.

БКФ банк по величине активов занимал 230 место в банковской системе страны.