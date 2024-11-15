Предприниматели предложили отказаться от НДС с авансов

Чтобы у компаний были оборотные средства для инвестиций, ТПП предлагает не удерживать НДС с авансов. А также не блокировать счета за мелкие недоимки до 10 тысяч рублей.

Торгово-промышленная палата (ТПП) подготовила рекомендации для органов власти, в которых предприниматели просят отменить НДС с авансовых платежей, а также перестать блокировать счета за небольшие недоимки.

Сейчас бизнес должен платить НДС с авансов еще до возникновения объекта налогообложения. По мнению ТПП, это противоречит экономической сущности налога на добавленную стоимость, а также отнимает у предприятий оборотные средства. Они будут вынуждены занимать деньги в условиях высоких кредитных ставок.

Компании на УСН с 2025 года начнут платить НДС, и отмена налога с авансов может поддержать бизнес в непростой ситуации. Об этом пишет Forbes.

«Отмена налогообложения НДСом авансовых платежей приведет к существенному сокращению издержек как налогоплательщиков, так и государства с одновременным сохранением уровня бюджетных поступлений», — считает партнер налоговой практики BGP Litigation Павел Кондуков.

Также бизнес-сообщество предлагает не блокировать счета за недоимки до 10 тыс. рублей или меньше 1/12 совокупной суммы налогов, сборов и страховых взносов, которые платили в предыдущие три года. Сейчас ФНС дает максимальный срок в 20 дней, чтобы удовлетворить требование об уплате. Это происходит вне зависимости от того, законно ли решение по проверке или нет.

Каждое третье решение налоговиков в суде признают недействительным. Разбирательство может длиться несколько лет, но все это время счета компании будут заблокированными.

Если приостановить операции по счетам, открытым в рамках оборонного заказа, то компания не сможет провести расчеты за товары и услуги, сроки будут сорваны, а это грозит в том числе и уголовной ответственностью. Сейчас с таких счетов разрешено погашать налоговую задолженность за счет бюджетных денег. В результате государство пострадает как от неуплаты налогов, так и от невыполнения гособоронзаказа. Поэтому ТПП предлагает отказаться от блокировки таких счетов.