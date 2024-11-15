⚡️ Итоги дня: YouTube будет работать, застройщики стали уменьшать площади квартир, авиакомпаниям запретят овербукинг

YouTube начнет снова работать в России. Президент Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации с замедлением работы YouTube после обращения генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова.

Россия планирует импортировать картофель из-за высокого спроса на него. В 2024 году, несмотря на непогоду, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 7,3 млн тонн картофеля, что сравнимо с урожаями 2021 и 2022 годов.

В Совфеде предложили законодательно запретить овербукинг. Для авиакомпаний могут вырасти штрафы за односторонний отказ в перевозке пассажира и багажа. Также собираются сделать пересадку на другой рейс добровольной, поскольку есть пассажиры, которые не против полететь в другое время.

Производители молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», «Экомилк» и другие вернули цены на молоко на прежний уровень еще до завершения прокурорской проверки

На рынке недвижимости началась шринкфляция. Застройщики незаметно для потребителя уменьшают площади квартир и зданий и всеми способами стараются сэкономить.

Участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с требованием отобрать у бывшего премьер-министра Михаила Касьянова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) квартиру в центре Москвы. Недвижимость площадью 427 кв.м. стоит 700 млн рублей.

Серийный выпуск автомобилей Lada Iskra начнется весной 2025 года. Машины будут выпускать в кузове седан, универсал и универсал в версии Cross.

Google добавила в App Store приложение Gemini, в котором можно общаться с искусственным интеллектом, разработанным компанией. Доступ к приложению бесплатный.

«Авито» запустил облачную платформу для тестирования мобильных приложений. Облако позволяет разработчикам сокращать время тестирования приложений и при этом не инвестировать в создание собственной инфраструктуры.