Совкомбанк купил финтех-платформу «Рокет»

Пока что Рокетбанк будет работать по лицензии Совкомбанка с самозанятыми, ИП и МСП.

Совкомбанк стал владельцем финтех-платформы «Рокет», которая раньше работала на лицензии Киви-банка. Проект вернет прежнее название — Рокетбанк.

Сумма сделки оценивается в 1 млн долларов. Команда «Рокет» будет работать с самозанятыми, ИП и представителями малого и среднего бизнеса. На перезапуск проекта понадобится около 1-3 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

«У проекта есть, пусть и не активная, база клиентов, есть хорошее позиционирование и имидж, продуктовая линейка, которая комплементарна тому, что есть у Совкомбанка. Смысл в сохранении собственного бренда, с целью зацепить клиентскую базу, которая в меньшей степени освоена Совкомбанком», — сказал гендиректор «Бизнесдром» Павел Самиев.

С 2012 по 2021 год Рокетбанк работал в сфере платежных сервисов B2B2C. Во владение группы Qiwi организация перешла в 2017 году. После отзыва лицензии у банка Киви этот актив не попал в конкурсное имущество.