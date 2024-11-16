Матвыгода по жилищным займам не облагается НДФЛ. Но есть условия

По займам на покупку жилья, заключенным до конца этого года, будет действовать старое правило про освобождение от НДФЛ с матвыгоды.

Доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах по займам на покупку жилья освобождаются от НДФЛ при соблюдении следующих условий:

1) договор займа (кредита/ипотеки) заключен до 31.12.2024 включительно;

2) у заемщика есть право на получение имущественного вычета, подтвержденное налоговым органом.

Про эту льготу, которую сначала отняли задним числом, потом вернули мы рассказывали тут.

Если сотрудник ранее получал имущественный вычет на покупку квартиры №1, а потом получил от работодателя заем на покупку квартиры №2, то по этому займу у него льготы по НДФЛ не будет, потому что нет права на имущественный вычет по этой квартиры.

В случае отсутствия подтвержденного права на получение имущественного вычета по расходам покупку жилья по договору займа, матвыгода не освобождается от НДФЛ.

Такое разъяснение ФНС дает в своем сервисе ответов на частые вопросы.