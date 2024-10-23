💥 Вернули НДФЛ-льготу на матвыгоду по займам от работодателей

Если работодатель дал вам взаймы на покупку жилья под низкие проценты или вовсе без процентов, то НДФЛ с матвыгоды по такому льготному займу платить все же не надо.

Норма действует для займов, оформленных до 31.12.2024.

Ранее эту льготу отменили (08.08.2024), причем задним числом – с 01.01.2024. В Минфин полетели запросы – как же так, что делать?

В итоге вышло несколько разъясняющих писем, по которым отмененную льготу разрешили применять до конца 2024 года (письмо ФНС от 25.09.2024 № БС-4-11/10885@, письмо Минфина от 16.09.2024 № 03-04-05/88517).

Теперь это закрепили законодательно. Госдума окончательно приняла законопроект, который в том числе уточняет положения налоговой реформы-2025.

Не будет НДФЛ с матвыгоды по займу на покупку жилья, если у сотрудника есть уведомление на получение имущественного вычета. Норма действует по договорам займам, заключенным до 31.12.2024.

Новые займы с 2025 года будут уже без этой льготы.