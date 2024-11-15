Стало известно, какой банк признали лучшим для малого бизнеса

Лучшим интернет-банком для малого бизнеса по daily banking стал Т-Банк.

Т-Банк стал победителем Frank SME Digital Banking Award 2024 в номинации «Лучший интернет-банк для малого бизнеса по daily banking».

Интерфейсы 15 ключевых кредитных организаций оценивали по следующим категориям:

стабильность работы интернет-банков;

удобство использования;

экспертная оценка интерфейсов.

удовлетворенность клиентов интернет-банками;

«Ежедневно более 150 000 предпринимателей используют интерфейсы Т-Бизнеса для решения своих финансовых вопросов. Мы тщательно анализируем поведение наших клиентов и создаем для них наиболее оптимальные сценарии использования продуктов», — сказал руководитель развития интерфейсов Т-Бизнеса Артем Киселев.

Всего в тестировании приняли участие 45 представителей микро- и малого бизнеса. В 57% случаев респонденты жаловались на перегруженность главных страниц различными сервисами и функциями.