Стало известно, какой банк признали лучшим для малого бизнеса

Т-Банк стал победителем Frank SME Digital Banking Award 2024 в номинации «Лучший интернет-банк для малого бизнеса по daily banking».
Интерфейсы 15 ключевых кредитных организаций оценивали по следующим категориям:
стабильность работы интернет-банков;
удобство использования;
экспертная оценка интерфейсов.
удовлетворенность клиентов интернет-банками;
«Ежедневно более 150 000 предпринимателей используют интерфейсы Т-Бизнеса для решения своих финансовых вопросов. Мы тщательно анализируем поведение наших клиентов и создаем для них наиболее оптимальные сценарии использования продуктов», — сказал руководитель развития интерфейсов Т-Бизнеса Артем Киселев.
Всего в тестировании приняли участие 45 представителей микро- и малого бизнеса. В 57% случаев респонденты жаловались на перегруженность главных страниц различными сервисами и функциями.
Начать дискуссию