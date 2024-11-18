Премию и больничные отражают по счету 70

Для обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате труда предназначен счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Об этом напоминает Минфин в письме от 01.08.2024 № 07-01-09/71935.

На этом счете учитывают расчеты по всем видам оплаты труда, в том числе: премиям;

пособиям;

другим выплатам.

Напомним, план счетов бухучета и инструкция по его применению утверждены приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. На его базе компании разрабатывают свой рабочий план счетов и утверждают его в учетной политике.

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