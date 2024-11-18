Фитнес в гостинице с 1 сентября подпадает под ставку НДС 0%

Услуги гостиниц облагаются НДС по ставке 0%. С 1 сентября 2024 года перечень таких услуг расширили.

Об этом сообщает Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-07-11/95729.

Под ставку 0% подпадают услуги, которые входят в цену номера и которые предусмотрены положением о классификации гостиниц, утвержденным постановлением Правительства от 18.11.2020 № 1860.

В это постановление внесли поправки с 01.09.2024. Теперь в состав услуг гостиниц входят: тренажерный зал или заа для фитнеса;

СПА-услуги;

доступ к интернету;

конференц-зал;

охраняемая автостоянка или подземный паркинг.

Таким образом, с 01.09.2024 эти услуги, которые идут в оном комплекте с проживанием (включены в стоимость номера) облагаются НДС по ставке 0%.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 05.07.2024 № 03-07-11/52082.

Ранее мы писали, что ставка 0% в гостиницах также действует на:

Условия применения НДС 0% для гостиниц мы разбирали тут.

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